Махінації в партіях: КВУ просить НАЗК перевірити фінзвіти "Слуги народу" та ОПЗЖ

У ході аналізу фінансових звітів комітет виявив тіньовий характер фінансування партій

У ході аналізу фінансових звітів комітет виявив тіньовий характер фінансування партій

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У Комітеті виборців України вважають, що у фінансових звітах політичних партій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя" можуть бути подані неправдиві відомості щодо кількості працівників у цих політичних силах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

Комітет виборців України звертається до Національного агентства з питань запобігання корупції із проханням перевірити правдивість інформації, зазначеної у звітах про майно, доходи, витрати і зобовʼязання фінансового характеру політичних партій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя" щодо кількості працівників, задіяних у роботі в центральному апараті партій", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою ВГО КВУ вказані дані можуть свідчити про тіньовий характер фінансування політичних партій та подання завідомо недостовірних відомостей у звітах політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що передбачає кримінальну відповідальність.

Також КВУ звертається до НАЗК із проханням під час перевірки фінансових звітів партій "Слуга Народу" та "Опозиційна платформа - За життя" звернути увагу на виявлені аномалії та вжити заходів, передбачених чинним законодавством.

Раніше повідомлялось, що у КВУ назвали "Голос" і "Довіру" основними союзниками "Слуги народу" у Раді.