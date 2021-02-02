Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова

Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса

Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса

Фото: із відкритих джерел

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування просить секретаря міської ради Харкова і виконувача обов’язки мера міста Ігоря Терехова надіслати копію рішення, яким міська рада бере до відома факт смерті мера міста Геннадія Кернеса.

Про це в Telegram повідомив член Комітету Роман Лозинський, передає RegioNews.

У листі від 1 лютого Терехова проінформували, що до Верховної Ради не надходила офіційна інформація щодо прийняття Харківською міською радою рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.

Не містить такої інформації і надіслане Вами клопотання з питання призначення позачергових виборів Харківського міського голови", — йдеться у документі.

У Верховній Раді просять надіслати завірену належним чином копію рішення Харківської міської ради про взяття до відома факту смерті Кернеса.

Без цього документу Комітет не зможе здійснити належної підготовки та опрацювання питання призначення позачергових виборів Харківського міського голови.

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.

29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.