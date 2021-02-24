Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса
Харківська міська рада на сесії в середу ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію сесії Харківської міськради.
Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв'язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови, - йдеться в рішенні.
У документі також зазначено, що копію рішення секретар міськради Ігор Терехов має направити до Верховної Ради.
За рішення проголосували 83 депутати, проти - 0, утримались - 0.
Як повідомлялося, 23 грудня у Харкові поховали Кернеса.
Уже 1 січня секретар міськради Харкова просив парламент призначити перевибори мера.