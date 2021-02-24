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24 лютого 2021, 11:38 8

Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса

24 лютого 2021, 11:38 8
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Взяли до відома факт його смерті
Взяли до відома факт його смерті
Фото з відкритих джерел
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Харківська міська рада на сесії в середу ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію сесії Харківської міськради.

Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв'язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови, - йдеться в рішенні.

У документі також зазначено, що копію рішення секретар міськради Ігор Терехов має направити до Верховної Ради.

За рішення проголосували 83 депутати, проти - 0, утримались - 0.

Як повідомлялося, 23 грудня у Харкові поховали Кернеса.

Уже 1 січня секретар міськради Харкова просив парламент призначити перевибори мера.

Геннадій Кернес Харьків горсовет мер сесія повноваження

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