Выборы мэра Харькова будут назначены до апреля - Корниенко

В правящей партии обещают не затягивать рассмотрение этого вопроса

В правящей партии обещают не затягивать рассмотрение этого вопроса

Фото: из открытых источников

Верховная Рада назначит внеочередные выборы мэра Харькова в течение следующих двух месяцев.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель партии и первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Дискутируя с народным депутатом VIII созыва Михаилом Добкиным, Корниенко анонсировал назначение Радой внеочередных выборов мэра Харькова.

Нам пришло письмо (от городского совета Харькова, - ред.), мы будем назначать скоро. Я думаю, в марте", - сказал Корниенко.

Он добавил, что внеочередные выборы мэра Харькова до апреля депутаты точно смогут назначить.

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.

2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

24 февраля Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса.