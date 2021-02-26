12:07  26 февраля
На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
11:51  26 февраля
Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
08:31  26 февраля
На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2021, 15:16 356

Выборы мэра Харькова будут назначены до апреля - Корниенко

26 февраля 2021, 15:16 356
Читайте також українською мовою
В правящей партии обещают не затягивать рассмотрение этого вопроса
В правящей партии обещают не затягивать рассмотрение этого вопроса
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада назначит внеочередные выборы мэра Харькова в течение следующих двух месяцев.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель партии и первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Дискутируя с народным депутатом VIII созыва Михаилом Добкиным, Корниенко анонсировал назначение Радой внеочередных выборов мэра Харькова.

Нам пришло письмо (от городского совета Харькова, - ред.), мы будем назначать скоро. Я думаю, в марте", - сказал Корниенко.

Он добавил, что внеочередные выборы мэра Харькова до апреля депутаты точно смогут назначить.

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.

2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

24 февраля Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса.

выборы Слуга народа мэр Харьков горсовет Александр Корниенко

СБУ подозревает в миллионных растратах руководство "Житомиртеплокоммунэнерго"
26 февраля 2021, 14:47
Махинации в партиях: КИУ просит НАПК проверить финотчеты "Слуги народа" и ОПЗЖ
26 февраля 2021, 13:14
В "Слуге народа" открестился от финансирования лоббистов в США - "Схемы"
26 февраля 2021, 09:52
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram