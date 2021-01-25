Нові вибори у Харкові: у Раді заявили про нестачу документів для призначення голосування

Для розгляду питання необхідні ще два документи, які не подали у Харківській мерії

Для розгляду питання необхідні ще два документи, які не подали у Харківській мерії

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді запевняють, що поки що не можуть розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова, оскільки не мають всіх необхідних документів для цього.

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