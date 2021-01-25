Нові вибори у Харкові: у Раді заявили про нестачу документів для призначення голосування
У Верховній Раді запевняють, що поки що не можуть розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова, оскільки не мають всіх необхідних документів для цього.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Так, згідно із документом, що має у своєму розпорядженні видання, секретар міськради Ігор Терехов не надіслав двох із трьох необхідних документів для призначення нових виборів.
Повідомляється, що профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. Відповідне управління дало письмову відповідь на адресу голови Комітету: для розгляду питання не вистачає двох документів - копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.
Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт", - роз'яснюють у ВР.
Такого рішення на сесіях Харківської міськради не приймали. Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті мера, стосувалося увічнення його пам'яті. На сайті мерії міським головою значиться покійний Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.
Нагадаємо, 20 січня Верховна Рада отримала подання про призначення виборів мера Харкова.
Раніше повідомлялось, що у поліції планують перевірити електронний підпис Кернеса: підозрюють підробку. Однак Харківська міська рада спростувала інформацію про "підробку" електронного підпису Кернеса.
У міськраді Харкова пояснили, коли звернуться до ВР щодо виборів мера.
Також RegioNews писав про те, що померлий харківський градоначальник залишив після себе в місті цілу власну команду, але не підготував конкретного спадкоємця. Тому битва в "першій столиці" за головне крісло обіцяє стати важкою, тривалою і з багатьма невідомими.
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