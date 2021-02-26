СБУ підозрює в мільйонних розтратах керівництво "Житомиртеплокомуненерго"

За цим фактом були проведені обшуки в приміщеннях комунального підприємства Житомирської міської ради

За цим фактом були проведені обшуки в приміщеннях комунального підприємства Житомирської міської ради

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України підозрюють керівництво комунального підприємства “Житомиртеплокомуненерго” у завданні державі збитків на мільйони гривень під час проведення закупівель.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники підписали низку договорів на поставки будівельних матеріалів для проведення поточних і капітальних робіт на об’єктах галузі.

При цьому керівництво КП скористалося виключним правом проведення прямих закупівель без процедури відкритих торгів і уклало контракти із афілійованою місцевою фірмою. За цією схемою зловмисники привласнили мільйони гривень через штучне завищення ринкових цін на товари”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що перевірки підтвердили незаконне виведення з бюджету майже 1 млн грн під час придбання одних тільки піску та щебеню.

Під час обшуків у приміщеннях комунального підприємства Житомирської міської ради та в офісі фірми-постачальника правоохоронці вилучили фінансово-бухгалтерську та договірну документацію.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), тривають слідчі дії для встановлення точних розмірів завданих збитків.

Нагадаємо, у Черкасах СБУ заблокувала незаконну фінансову схему на 8 мільйонів.