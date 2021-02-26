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26 лютого 2021, 09:52 101

В "Слузі народу" відхрестилися від фінансування лобістів у США - "Схеми"

26 лютого 2021, 09:52 101
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Грошей олігархів у фінансуванні цієї структури нібито немає, стверджують "слуги"
Грошей олігархів у фінансуванні цієї структури нібито немає, стверджують "слуги"
Фото: з відкритих джерел
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У партії "Слуга народу" не змогли пояснити джерела коштів, які витрачаються щомісяця на фінансування лобістів у США. Мова йде про контракт на 50 тисяч доларів щомісяця за "стратегічне консультування та підтримку".

Як передає RegioNews, про це повідомляють "Схеми".

Так, у керівництві партії та фракції стверджують, що безпосередньо "Слуга народу" не наймала лобістів, але знають, що контракт із ними у лютому цього року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від "Слуги народу". І переконують, що серед джерел фінансування лобістських послуг немає грошей олігархів.

Керівник партії та перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що контракт з американськими лобістами був підписаний не в інтересах партії. Він зазначив, що "партія до цього має опосередкований стосунок", оскільки йдеться про "угоду про співробітництво або якийсь меморандум між фракцією за підписом Давида Арахамії й певною громадською організацією".

Корнієнко також запевнив, що йому невідомо, хто фінансує ГО.

Водночас голова президентської фракції Давид Арахамія розповів про співпрацю зі згаданою громадською організацією: "Я не знаю, що вони кому сплачували взагалі. У нас є меморандум про співпрацю з ГО-шкою, яка займається просуванням інтересів України по всьому світу, в тому числі в Європі, в Америці, таке інше. А яких вони там використовують лобістів, або якихось адвокатів, адвокасі роблять - то ми в це не втручаємося жодним чином. Ми не фінансуємо цей процес ніяким чином".

Раніше повідомлялось, що для налагодження відносин з ЄС і США "слуги" витратять мільйони на лобістів - "Схеми".

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