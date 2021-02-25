В зоні проведення ООС стартувала вакцинація від COVID-19

У штабі заявляють, що вакцинація є цілком добровільною

У штабі заявляють, що вакцинація є цілком добровільною

Фото: Facebook

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі розпочалася вакцинація від COVID-19 військовослужбовців.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що перша партія вакцини AstraZeneca у кількості 7200 доз надійшла до 66-го військового госпіталю, лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Завтра бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності” - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що вакцинація є цілком добровільною, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря та перевіряються на наявність протипоказань до вакцинації.

Нагадаємо, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень. Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях.

Сьогодні ж у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.

Раніше повідомлялося, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко.

Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.