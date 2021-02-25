11:58  25 лютого
Мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті
10:32  25 лютого
Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії
18:10  25 лютого
Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2021, 20:53 5

В зоні проведення ООС стартувала вакцинація від COVID-19

25 лютого 2021, 20:53 5
Читайте также на русском языке
У штабі заявляють, що вакцинація є цілком добровільною
У штабі заявляють, що вакцинація є цілком добровільною
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі розпочалася вакцинація від COVID-19 військовослужбовців.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що перша партія вакцини AstraZeneca у кількості 7200 доз надійшла до 66-го військового госпіталю, лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

Завтра бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності” - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що вакцинація є цілком добровільною, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря та перевіряються на наявність протипоказань до вакцинації.

Нагадаємо, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень. Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях.

Сьогодні ж у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.

Раніше повідомлялося, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко.

Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.

вакцинація ООС військові Донбас коронавірус

На Франківщині 10 із 26 COVID-лікарень повністю заповнені хворими
25 лютого 2021, 20:16
Зеленський обіцяє відновити аеропорт в Маріуполі
25 лютого 2021, 18:28
Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
25 лютого 2021, 18:10
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua