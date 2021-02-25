В зоне проведения ООС стартовала вакцинация от COVID-19

В штабе заявляют, что вакцинация является полностью добровольной

В штабе заявляют, что вакцинация является полностью добровольной

Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе началась вакцинация от COVID-19 военнослужащих.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 7200 доз поступила в 66-й военный госпиталь, врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарнои роты.

Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для проведения вакцинации непосредственно в подразделения в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что вакцинация является полностью добровольной, все пациенты проходят обследование у врача и проверяются на наличие противопоказаний к вакцинации.

Напомним, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок. Вакцинацию вчера начали в пяти областях.

Сегодня же в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.

Ранее сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.

В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.