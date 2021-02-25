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Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
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25 лютого 2021, 18:10 6

Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі

25 лютого 2021, 18:10 6
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Ворог продовжує здійснювати збройні провокації
Ворог продовжує здійснювати збройні провокації
Фото: із відкритих джерел
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25 лютого протягом доби збройні формування Російської Федерації в зоні проведення ООС п'ять разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - ще й зі стрілецької зброї” - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Павлополя противник застосував автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного – станкові протитанкові гранатомети.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає”, - розповіли в штабі.

Також упродовж доби сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 39 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України.

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