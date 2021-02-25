Доба в ООС: окупанти п’ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі
25 лютого протягом доби збройні формування Російської Федерації в зоні проведення ООС п'ять разів порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Так, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - ще й зі стрілецької зброї” - йдеться в повідомленні.
Крім того, поблизу Павлополя противник застосував автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного – станкові протитанкові гранатомети.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає”, - розповіли в штабі.
Також упродовж доби сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 39 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 24 лютого російсько-окупаційні війська здійснили чотири порушення режиму припинення вогню в напрямку позицій Збройних Сил України.