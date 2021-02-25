На Франківщині 10 із 26 COVID-лікарень повністю заповнені хворими

Практично всі лікарні області мають проблеми із прийомом нових пацієнтів

Практично всі лікарні області мають проблеми із прийомом нових пацієнтів

Фото: із відкритих джерел

Десять COVID-лікарень Івано-Франківської області на 100% завантажені пацієнтами, решта 16 заповнені в межах 92−96%.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає RegioNews.

В області ситуація залишається на межі критичної. Завантаженість на 100% спостерігаємо в 10 лікувальних закладах, інші, які надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені на 92-96%”, - сказав Савчук.

Він повідомив, що всього в області розгорнули 3847 ліжко-місць для пацієнтів із COVID-19, з них 2891 ліжко-місце (75%) забезпечені киснем.

Мобільний госпіталь був підготовлений як додатковий і резервний. Наразі госпіталізація хворих відбувається у Богородчанській лікарні і використовуються для цього інші резерви”, - зазначив Руслан Савчук.

Крім того, як повідомили у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська, заклад призупиняє госпіталізацію хворих до 2 березня через перевантаження.

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради з 25.02.2021 р. по 02.03.2021 р. обмежує госпіталізацію пацієнтів з COVID-19 у зв’язку з перевантаженістю ліжкового фонду”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мер міста заявив, що в Івано-Франківську COVID-лікарні на 106 відсотків заповнені пацієнтами.