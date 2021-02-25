Зеленський обіцяє відновити аеропорт в Маріуполі
Маріупольський аеропорт розташований за 22 кілометри від лінії фронту, що, за словами президента, ускладнює завдання
Маріупольський аеропорт розташований за 22 кілометри від лінії фронту, що, за словами президента, ускладнює завдання
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все для відновлення аеропорту в Маріуполі.
Про це він заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій, пише RegioNews.
"У будь-якому випадку ми оновимо аеропорт, все зробимо. У будь-якому випадку, тому що ми знаємо, до чого ми йдемо, і літаки з Маріуполя будуть літати. Це важливо", - сказав він.
При цьому він вказав на те, що Маріупольський аеропорт знаходиться за 22 кілометри від лінії фронту. Тому поки тимчасовим варіантом може стати запуск нового аеропорту, який географічно буде розташований між Донецькою та Луганською областями.
Раніше Зеленський заявив, що в Україні з'явиться конгрес місцевої влади при президентові.
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