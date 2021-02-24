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24 лютого 2021, 18:23 6

Це була вакханалія насильства, - Геращенко про вчорашні сутички під Офісом президента

24 лютого 2021, 18:23 6
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МВС підтримує мирні протести, але виступає категорично проти насильства і провокацій
МВС підтримує мирні протести, але виступає категорично проти насильства і провокацій
Фото з відкритих джерел
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В МВС відреагували на протистояння між прихильниками Стерненка і поліцією вчора під Офісом президента.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на своїй Fcebook-сторінці, передає RegioNews.

Геращенко заявив, що правоохоронці підтримують мирні протести, але категорично проти насильства і провокацій.

Це була вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідності.

Поліція та Національна гвардія і надалі будуть стояти на захисті внутрішньої безпеки та громадського спокою українців.

Ми підтримуємо мирні протести, але ми категорично проти насильства і провокацій з боку окремих осіб, які самовільно вирішили присвоїти собі право судити хто є правим, а хто ні, - написав Антон Геращенко.

Він додав, що на відео - "брутальне, нелюдське насильство по відношенню до поліцейских та нацгвардійців, яке не може нічим бути виправдане".

Як повідомлялося, учора під Офісом президента протести проти вироку Стерненка переросли в зіткнення. Зіткнення почалися після того, як до правоохоронців кинули запалений фаєр.

Згодом натовп штурмував Офіс президента. Підтримка Стерненка пішла стінкою на правоохоронців.

Пізніше стало відомо, що щонайменше семеро людей постраждали під час зіткнень біля будівлі ОПУ в Києві. Отримані ними в ході протистояння травми незначні.

Разом з тим, кількість затриманих під час протестів на Банковій зросла до 24. Їх допитали і відпустили.

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