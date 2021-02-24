Это была вакханалия насилия, - Геращенко о вчерашних стычках под Офисом президента
В МВД отреагировали на противостояние между сторонниками Стерненко и полицией вчера под Офисом президента.
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей Fcebook-странице передает RegioNews.
Геращенко заявил, что правоохранители поддерживают мирные протесты, но категорически против насилия и провокаций.
Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства.
Полиция и Национальная гвардия и впредь будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия украинцев.
Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, которые самовольно решили присвоить себе право судить кто прав, а кто нет, - написал Антон Геращенко.
Он добавил, что на видео - "грубое, жестокое насилие по отношению к полицейским и нацгвардейцам, которое не может ничем быть оправдано".
Как сообщалось, вчера под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.
Впоследствии толпа штурмовала Офис президента. Поддержка Стерненко пошла стенкой на правоохранителей.
Позже стало известно, что по меньшей мере семь человек пострадали во время столкновений у здания ОПУ в Киеве. Полученные ими в ходе противостояния травмы незначительны .
Вместе с тем, число задержанных во время протестов на Банковой возросло до 24. Их допросили и отпустили.