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24 февраля 2021, 18:23 6

Это была вакханалия насилия, - Геращенко о вчерашних стычках под Офисом президента

24 февраля 2021, 18:23 6
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МВД поддерживает мирные протесты, но выступает категорически против насилия и провокаций
МВД поддерживает мирные протесты, но выступает категорически против насилия и провокаций
Фото из открытых источников
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В МВД отреагировали на противостояние между сторонниками Стерненко и полицией вчера под Офисом президента.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей Fcebook-странице передает RegioNews.

Геращенко заявил, что правоохранители поддерживают мирные протесты, но категорически против насилия и провокаций.

Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства.

Полиция и Национальная гвардия и впредь будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия украинцев.

Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, которые самовольно решили присвоить себе право судить кто прав, а кто нет, - написал Антон Геращенко.

Он добавил, что на видео - "грубое, жестокое насилие по отношению к полицейским и нацгвардейцам, которое не может ничем быть оправдано".

Как сообщалось, вчера под Офисом президента протесты против приговора Стерненко переросли в столкновения. Столкновения начались после того, как в правоохранителей бросили зажженный файер.

Впоследствии толпа штурмовала Офис президента. Поддержка Стерненко пошла стенкой на правоохранителей.

Позже стало известно, что по меньшей мере семь человек пострадали во время столкновений у здания ОПУ в Киеве. Полученные ими в ходе противостояния травмы незначительны .

Вместе с тем, число задержанных во время протестов на Банковой возросло до 24. Их допросили и отпустили.

Сергей Стерненко Антон Геращенко МВД насилие протест

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