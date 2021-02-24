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24 лютого 2021, 17:52 5

Стерненко залишиться в Одеському СІЗО – адвокати

24 лютого 2021, 17:52 5
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Його переведуть в окрему камеру
Його переведуть в окрему камеру
Фото з відкритих джерел
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Активіста Сергія Стерненка, який перебуває в Одеському СІЗО, переведуть в окрему камеру у межах заходів безпеки.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Сьогодні із Сергієм бачився адвокат Вадим Оксюта. Також сьогодні було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру, - йдеться у повідомленні.

Юристи оприлюднили лист від Стерненка, датований 23 лютого. У ньому активіст зазначив, що "цей не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком".

На думку Стерненка, "суддю явно залякали і під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити на підставі лише самих слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову".

Активіст також зауважив, що скаржитися на умови не буде, і додав, що перебуває в ізоляції, новин не знає.

Він висловив переконання, що його прихильники "так просто це свавілля не залишать".

Сергій Стерненко в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані заходи безпеки. Сьогодні із Сергієм бачився адвокат...

Posted by Міллер, юридична компанія on Wednesday, February 24, 2021

Як повідомлялося, сьогодні прокурор Одещини розповів, що Стерненко зараз знаходиться у СІЗО. На розгляд заяви адвокатів про переведення його до Києва є три дні.

Учора організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Сергій Стерненко СІЗО Одеса адвокат в'язниця

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