Стерненко залишиться в Одеському СІЗО – адвокати
Активіста Сергія Стерненка, який перебуває в Одеському СІЗО, переведуть в окрему камеру у межах заходів безпеки.
Про це повідомляє юридична компанія "Міллер" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Сьогодні із Сергієм бачився адвокат Вадим Оксюта. Також сьогодні було схвалено заяву наших адвокатів про забезпечення заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру, - йдеться у повідомленні.
Юристи оприлюднили лист від Стерненка, датований 23 лютого. У ньому активіст зазначив, що "цей не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком".
На думку Стерненка, "суддю явно залякали і під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити на підставі лише самих слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову".
Активіст також зауважив, що скаржитися на умови не буде, і додав, що перебуває в ізоляції, новин не знає.
Він висловив переконання, що його прихильники "так просто це свавілля не залишать".
Сергій Стерненко в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані заходи безпеки. Сьогодні із Сергієм бачився адвокат...Posted by Міллер, юридична компанія on Wednesday, February 24, 2021
Як повідомлялося, сьогодні прокурор Одещини розповів, що Стерненко зараз знаходиться у СІЗО. На розгляд заяви адвокатів про переведення його до Києва є три дні.
Учора організатори протестів проти вироку Стерненку анонсували продовження акції в суботу. Вони заявили, що акція протесту буде безстроковою.
Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.