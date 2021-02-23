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23 лютого 2021, 19:16 29

Балачки учасників інфраструктурного форуму "Україна 30" RegioNews висміяв у Telegram-стікерах

23 лютого 2021, 19:16 29
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Форум триває з 22 по 24 лютого у Києві, він присвячений питанню інфраструктурних проєктів України
Форум триває з 22 по 24 лютого у Києві, він присвячений питанню інфраструктурних проєктів України
Фото: regionews.ua
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Команда RegioNews.ua розробила набір Telegram-стікерів за мотивами виступів учасників форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Саркастичний набір стікерів показує, як насправді відбувався і мав би відбуватися форум, присвячений інфраструктурі.

Учасники говорили про свої "досягнення”, але не піднімали питання розкрадання COVID-фонду на так званому "великому будівництві” і корупції оточення президента Володимира Зеленського на будівництві доріг.

Ба більше, фігуранти корупційних скандалів були головними спікерами цього форуму, зокрема, міністр громад та територій Олексій Чернишов, очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Замість реальних дій та висновків, спікери форуму вправлялися в демагогії та вихваляли нові сумнівні мегапроєкти, які потенційно можуть стати майданчиками для нового масштабного "освоєння” бюджетних коштів.

Додати набір стікерів собі в Telegram можна за посиланням.

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі.

Також повідомлялося, що натхнений "Великим будівництвом" Кирило Тимошенко засвоїть ще мільярди на нових мегапроєктах. Зокрема він пообіцяв бюджетникам надати можливість придбати житло в лізинг під 5% річних. Варто нагадати, що раніше в команді президента Володимира Зеленського сказали, що зроблені раніше заяви про вчительську зарплату в чотири тисячі доларів поки нездійсненні, а ось 500 доларів буде "непогано для початку".

Укравтодор Олексій Чернишов Telegram Кирило Тимошенко стікери Велике будівництво форум

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