Болтовню участников инфраструктурного форума "Украина 30" RegioNews высмеял в Telegram-стикерах
Команда RegioNews.ua разработала набор Telegram-стикеров по мотивам выступлений участников форума "Украина 30. Инфраструктура".
Саркастический набор стикеров показывает, как на самом деле проходил и должен был проходить форум, посвященный инфраструктуре.
Участники говорили о своих "достижениях", но не поднимали вопрос хищения COVID-фонда на так называемом "большом строительстве" и коррупции окружения президента Владимира Зеленского на строительстве дорог.
Более того, фигуранты коррупционных скандалов были главными спикерами этого форума, в частности, министр общин и территорий Алексей Чернышев, глава "Укравтодора" Александр Кубраков и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Вместо реальных действий и выводов, спикеры форума упражнялись в демагогии и восхваляли новые сомнительные мегапроекты, которые могут стать площадками для нового масштабного "освоения" бюджетных средств.
Добавить набор стикеров себе в Telegram можно по ссылке.
Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли.
Также сообщалось, что воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко освоит еще миллиарды на новых мегапроектах. В частности он пообещал бюджетникам предоставить возможность приобрести жилье в лизинг под 5% годовых. Стоит напомнить, что ранее в команде президента Владимира Зеленского сказали, что сделанные ранее заявления об учительских зарплатах в четыре тысячи долларов пока невыполнимы, а вот 500 долларов будет "неплохо для начала".