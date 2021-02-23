Болтовню участников инфраструктурного форума "Украина 30" RegioNews высмеял в Telegram-стикерах

Форум проходит с 22 по 24 февраля в Киеве, он посвящен вопросу инфраструктурных проектов Украины

Форум проходит с 22 по 24 февраля в Киеве, он посвящен вопросу инфраструктурных проектов Украины

Фото: regionews.ua

Саркастический набор стикеров показывает, как на самом деле проходил и должен был проходить форум, посвященный инфраструктуре.

Участники говорили о своих "достижениях", но не поднимали вопрос хищения COVID-фонда на так называемом "большом строительстве" и коррупции окружения президента Владимира Зеленского на строительстве дорог.

Более того, фигуранты коррупционных скандалов были главными спикерами этого форума, в частности, министр общин и территорий Алексей Чернышев, глава "Укравтодора" Александр Кубраков и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вместо реальных действий и выводов, спикеры форума упражнялись в демагогии и восхваляли новые сомнительные мегапроекты, которые могут стать площадками для нового масштабного "освоения" бюджетных средств.

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Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли.

Также сообщалось, что воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко освоит еще миллиарды на новых мегапроектах. В частности он пообещал бюджетникам предоставить возможность приобрести жилье в лизинг под 5% годовых. Стоит напомнить, что ранее в команде президента Владимира Зеленского сказали, что сделанные ранее заявления об учительских зарплатах в четыре тысячи долларов пока невыполнимы, а вот 500 долларов будет "неплохо для начала".