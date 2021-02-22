Кирило Тимошенко вирішив переключитися з "Великого будівництва" на "Власне житло"

Він вважає, що це буде програма із "зрозумілою іпотекою та лізингом"

Він вважає, що це буде програма із "зрозумілою іпотекою та лізингом"

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, що координує програму "Велике будівництво", стосовно якої звучали гучні звинувачення у корупції, у 2021 році буде опікуватися новою великою програмою "Власне житло".

Про це Тимошенко заявив, виступаючи на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає RegioNews.

За його словами, "Власне житло" - це програма "зі зрозумілою іпотекою і зі зрозумілим фінансовим лізингом". "Зараз ми працюємо разом з Міністерством фінансів з Національним банком, щоб вийти на доступну зрозумілу кожній людині, кожному громадянину іпотеку. Ми хочемо основне - це фіксована ставка 7%. Далі зрозумілі умови. Перший внесок 20%, термін - від 20 до 30 років", - заявив Кирило Тимошенко.

Він також зазначив, що "іпотека і фінансовий лізинг будуть запущені й це дасть найголовніше - людям житло, величезний мультиплікатор економіки".

Крім того, Тимошенко розповів про цілу низку інших проєктів, якими він та Офіс Президента будуть опікуватися у 2021 році. Ці проєкти стосуються будівництва авіахабів, реконструкції пам'яток архітектури – "Велика реставрація", розвитку туристичних галузей, будівництва доріг та соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що заступник голови Офісу президента та куратор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко зробив своїй жінці Олені коштовний подарунок за 10 мільйонів на Новий рік.

31-річний чиновник придбав особняк під Києвом у котеджному містечку "Альпійка". Судячи з опису, в будинку є 4 спальні, 3 санвузли, гараж на дві автівки. На першому поверсі кухня з їдальнею, вітальня і робочий кабінет. На другому - 4 кімнати. Коштує будинок не менше 10 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що натхнений "Великим будівництвом" Кирило Тимошенко засвоїть ще мільярди на нових мегапроєктах. Крім того, $4000 вчителі вже отримали. Тепер Кирило Тимошенко обіцяє їм квартири в лізинг.

Пізніше Кирило Тимошенко і Чернишов не поділили, кому хвалитися новими мегапроєктами на Форумі "Україна 30".

Стало відомо, що після провалів в Києві й Харкові Чернишов обіцяє забудувати всю Україну індустріальними парками

Нагадаємо, що у своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі.

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