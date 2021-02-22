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22 лютого 2021, 16:17 15

Кабмін б’є на сполох через зростання захворюваності у ще двох областях

22 лютого 2021, 16:17 15
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В регіонах із значним зростанням кількості хворих збільшується тривалість госпіталізації пацієнтів
В регіонах із значним зростанням кількості хворих збільшується тривалість госпіталізації пацієнтів
Фото: flickr
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Ситуація із поширенням коронавірусу в Івано-Франківській області залишається напруженою, також зростає кількість випадків COVID-19 у Вінницькій та Закарпатській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Він проінформував присутніх про складну ситуацію у цих регіонах. За словами Шмигаля, ситуація в Івано-Франківській області залишається напруженою, за минулу добу там зареєстровано 515 захворілих.

У більшості лікарень зайняті ліжка, розгорнутий мобільний госпіталь. Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участі головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень", - сказав Шмигаль.

Як зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, в областях, де спостерігається зростання кількості COVID-хворих, збільшується також тривалість госпіталізації.

Якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз – 19-20”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19. На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

коронавірус Кабмін COVID-19 Закарпаття Вінницька область пацієнти

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