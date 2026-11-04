Атака на Дніпро: 14 постраждалих залишаються в лікарнях, четверо – у тяжкому стані
У Дніпрі в лікарні досі залишаються 14 людей, які постраждали внаслідок російської атаки 3 листопада
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, четверо поранених перебувають у тяжкому стані. Це чоловіки віком 37, 61, 80 та 81 рік. Усі вони отримали осколкові поранення.
Стан решти госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, російські війська знову вдарили по Дніпру вдосвіта 3 листопада. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 20 отримали поранення. Окрім того, в Дніпрі пошкоджені будівлі міської лікарні та амбулаторії центру медико-санітарної допомоги.
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