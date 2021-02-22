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22 февраля 2021, 16:17 15

Кабмин бьет тревогу из-за роста заболеваемости в еще двух областях

22 февраля 2021, 16:17 15
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В регионах со значительным ростом числа больных увеличивается продолжительность госпитализации пациентов
Фото: flickr
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Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области остается напряженной, также растет количество случаев COVID-19 в Винницкой и Закарпатской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Он проинформировал собравшихся о сложной ситуации в этих регионах. По словам Шмыгаля, ситуация в Ивано-Франковской области остается напряженной, за минувшие сутки там зарегистрировали 515 заболевших.

В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Была проведена региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал Шмыгаль.

Как отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, в областях, где наблюдается рост количества COVID-больных, увеличивается также продолжительность госпитализации.

Если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20", - сказал Ляшко.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19. На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

коронавирус Кабмин COVID-19 Закарпатье Винницкая область пациенты

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