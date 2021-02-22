Заклади освіти Буковини зобов'язали перейти на "дистанційку", роботу ресторанів обмежили

Обмеження, запроваджені через covid-19, діятимуть два тижні.

Обмеження, запроваджені через covid-19, діятимуть два тижні.

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 лютого, на Буковині відбулося засідання обласної комісії з ТЕБ та НС, на якій ухвалили рішення перевести всі навчальні заклади області на дистанційне навчання і відсьогодні обмежити роботу закладів громадського харчування.

Про це під час прямого ефіру на Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила обов'язкове до виконання рішення всіма засновниками освітніх закладів на території Буковини. Всі заклади переводяться на дистанційну форму навчання. Окрім освітніх закладів, це стосується всіх гуртків, позашкільної, освітньої роботи, мистецьких та спортивних шкіл. Також наголос робиться на припиненні обслуговування дітей у розважальних центрах, - сказав голова ОДА.

Він повідомив, що відповідні карантинні обмеження діятимуть у найближчі два тижні. За словами Сергія Осачука, на Буковині у 5 разів зросла кількість інфікованих на коронавірус дітей.

Епідеміологи, коли встановлюють джерело інфікування, у більшості випадків, виходять на те, що це пов'язано зі школами та садочками. Саме тому ми повинні розірвати цей ланцюг інфікування, - додав Осачук.

Також на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС прийняли рішення з сьогоднішнього дня обмежити роботу закладів громадського харчування. Сергій Осачук зазначив, що з сьогоднішнього дня заклади громадського харчування на Буковині мають обмежити свою роботу до 20 години.

Як додав голова ОДА, станом на сьогоднішній день у госпітальних базах області, які надають допомогу хворим на COVID-19, зайняті 63% ліжок.

Як повідомлялося раніше, на Буковині через спалах коронавірусу розгорнуть ще 500 "ковідних" ліжок.