У Києві частково відновили водопостачання: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подачу води у столиці частково відновлено. Відновлювальні роботи тривали безперервно протягом усієї ночі

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб повернути водопостачання в усі райони Києва.

Із 8:00 у районах, де вода ще відсутня, бювети підключатимуть до генераторів.

Знайти найближчий бювет, який можна підключити до генератора, можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

Також інформацію про бювети з генераторами публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах районних державних адміністрацій Києва.

Про подальше відновлення водопостачання повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, напередодні у Києві внаслідок російських атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури були знеструмлені основні водопровідні об’єкти Київводоканалу, у зв’язку з цим водопостачання у місті тимчасово відсутнє.