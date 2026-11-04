У Києві частково відновили водопостачання: що відомо
Подачу води у столиці частково відновлено. Відновлювальні роботи тривали безперервно протягом усієї ночі
Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб повернути водопостачання в усі райони Києва.
Із 8:00 у районах, де вода ще відсутня, бювети підключатимуть до генераторів.
Знайти найближчий бювет, який можна підключити до генератора, можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".
Також інформацію про бювети з генераторами публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах районних державних адміністрацій Києва.
Про подальше відновлення водопостачання повідомлятимуть додатково.
Нагадаємо, напередодні у Києві внаслідок російських атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури були знеструмлені основні водопровідні об’єкти Київводоканалу, у зв’язку з цим водопостачання у місті тимчасово відсутнє.