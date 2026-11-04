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04 листопада 2026, 10:28

У Києві частково відновили водопостачання: що відомо

04 листопада 2026, 10:28
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Подачу води у столиці частково відновлено. Відновлювальні роботи тривали безперервно протягом усієї ночі

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб повернути водопостачання в усі райони Києва.

Із 8:00 у районах, де вода ще відсутня, бювети підключатимуть до генераторів.

Знайти найближчий бювет, який можна підключити до генератора, можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

Також інформацію про бювети з генераторами публікуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах районних державних адміністрацій Києва.

Про подальше відновлення водопостачання повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, напередодні у Києві внаслідок російських атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури були знеструмлені основні водопровідні об’єкти Київводоканалу, у зв’язку з цим водопостачання у місті тимчасово відсутнє.

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