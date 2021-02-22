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22 лютого 2021, 15:12 6

У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19

22 лютого 2021, 15:12 6
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Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні Івано-Франківська.
Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні Івано-Франківська.
Фото з відкритих джерел
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У Збройних Силах України зафіксовано 45 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 та лише один новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

Померлий військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні міста Івано-Франківськ. Позитивний ПЛР тест від 10 лютого 2021 року.

На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 45 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали, — зазначається в повідомленні.

Загалом станом на сьогодні в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 552 особи. Всього за час пандемії одужало 15 688 осіб. Також повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції, перебуває 119 осіб.

Окрім того, за минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Monday, February 22, 2021

Як повідомлялося, 17 лютого в українській армії за добу зафіксували 57 нових випадків коронавірусу.

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