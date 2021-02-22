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22 лютого 2021, 14:06 155

На Франківщині відкрили перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих

22 лютого 2021, 14:06 155
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Він може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я
Він може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я
Фото: Facebook
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В Івано-Франківській області розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь для прийому пацієнтів із COVID-19, який розрахований на 120 ліжок.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

В ДСНС розповіли, що на території Богородчанської центральної районної лікарні розгорнули 30 наметів, 24 з них - це госпітальна база на 120 ліжок.

У госпіталі є приймальне відділення, блок інтенсивної терапії і палати для пацієнтів.

Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім того, є автономні системи життєзабезпечення, тому мобільний госпіталь може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я”, - додали в ДСНС.

У відомстві кажуть, що роботи з розгортання госпіталю, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19. На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

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