Введені санкції щодо літаків, які здійснювали рейси "Київ-Москва", - Данілов
Рада національної безпеки й оборони застосувала санкції проти п’яти літаків і компаній, на які вони зареєстровані чи які їх обслуговували.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Радбезу, повідомляє RegioNews.
На цих повітряних суднах літали з Києва у Москву.
Рішенням РНБО накладено санкції на компанії (на які літаки зареєстровані — ред.), безпосередньо на літаки з їхніми заводськими номерами і на компанії, які їх обслуговували, - сказав він.
Данілов додав, що деякі з цих літаків обслуговували компанії, яких немає в реєстрі тих, яким надається право обслуговувати повітряні борти.
На них (підсанкційних літаках — ред.) літали пани з Києва на Москву, напряму, скажемо так, - пояснив Данілов.
Секретар РНБО додав, що усі компанії, до яких застосовано санкції, — іноземні, частина зареєстрована в Молдові, частина — у Португалії, є цілий перелік цих компаній.
Як повідомлялося, Сьогодні активісти вимагали від РНБО завдати "Три удари по російській агентурі". Акцію під Офісом президента проводили декілька націоналістичних організацій.