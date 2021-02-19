Введені санкції щодо літаків, які здійснювали рейси "Київ-Москва", - Данілов

Усі компанії, до яких застосовано санкції, — іноземні

Усі компанії, до яких застосовано санкції, — іноземні

Фото з відкритих джерел

Рада національної безпеки й оборони застосувала санкції проти п’яти літаків і компаній, на які вони зареєстровані чи які їх обслуговували.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Радбезу, повідомляє RegioNews.

На цих повітряних суднах літали з Києва у Москву.

Рішенням РНБО накладено санкції на компанії (на які літаки зареєстровані — ред.), безпосередньо на літаки з їхніми заводськими номерами і на компанії, які їх обслуговували, - сказав він.

Данілов додав, що деякі з цих літаків обслуговували компанії, яких немає в реєстрі тих, яким надається право обслуговувати повітряні борти.

На них (підсанкційних літаках — ред.) літали пани з Києва на Москву, напряму, скажемо так, - пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що усі компанії, до яких застосовано санкції, — іноземні, частина зареєстрована в Молдові, частина — у Португалії, є цілий перелік цих компаній.

Як повідомлялося, Сьогодні активісти вимагали від РНБО завдати "Три удари по російській агентурі". Акцію під Офісом президента проводили декілька націоналістичних організацій.

Згодом стало відомо, що рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

Також РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука". По території України проходить 1433 км трубопроводу.