Введены санкции в отношении самолетов, которые совершали рейсы "Киев-Москва", - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны применил санкции против пяти самолетов и компаний, на которые они зарегистрированы, или которые их обслуживали.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совбеза, сообщает RegioNews.
На этих воздушных судах летали из Киева в Москву.
Решением СНБО наложены санкции на компании (на которые самолеты зарегистрированы — ред.), непосредственно на самолеты с их заводскими номерами и на компании, которые их обслуживали, - сказал он.
Данилов добавил, что некоторые из этих самолетов обслуживали компании, которых нет в реестре тех, которым предоставляется право обслуживать воздушные борты.
На них (подсанкционных самолетах — ред.) летали господа из Киева на Москву, напрямую, скажем так, - пояснил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что все компании, к которым применены санкции, — иностранные, часть зарегистрирована в Молдове, часть — в Португалии, есть целый перечень этих компаний.
Как сообщалось, сегодня активисты требовали от СНБО нанести "Три удара по российской агентуре". Акцию под Офисом президента проводили несколько националистических организаций.