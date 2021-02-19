Введены санкции в отношении самолетов, которые совершали рейсы "Киев-Москва", - Данилов

Все компании, к которым применены санкции, — иностранные

Все компании, к которым применены санкции, — иностранные

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Совет национальной безопасности и обороны применил санкции против пяти самолетов и компаний, на которые они зарегистрированы, или которые их обслуживали.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совбеза, сообщает RegioNews.

На этих воздушных судах летали из Киева в Москву.

Решением СНБО наложены санкции на компании (на которые самолеты зарегистрированы — ред.), непосредственно на самолеты с их заводскими номерами и на компании, которые их обслуживали, - сказал он.

Данилов добавил, что некоторые из этих самолетов обслуживали компании, которых нет в реестре тех, которым предоставляется право обслуживать воздушные борты.

На них (подсанкционных самолетах — ред.) летали господа из Киева на Москву, напрямую, скажем так, - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что все компании, к которым применены санкции, — иностранные, часть зарегистрирована в Молдове, часть — в Португалии, есть целый перечень этих компаний.

Как сообщалось, сегодня активисты требовали от СНБО нанести "Три удара по российской агентуре". Акцию под Офисом президента проводили несколько националистических организаций.

Впоследствии стало известно, что решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Также СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.