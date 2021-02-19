Активісти вимагають від РНБО завдати "Три удари по російській агентурі"

Акцію під Офісом президента проводять декілька націоналістичних організацій

Акцію під Офісом президента проводять декілька націоналістичних організацій

Фото PavlovskyNews

Під Офіс президента, де має відбутися засідання РНБО, прийшов "Правий сектор" та інші націоналістичні організації з акцією "Три удари по російській агентурі".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Активісти висунули вимоги до РНБО, засідання якої очікується сьогодні.

Перша вимога - завершити ліквідацію російських пропагандистських ресурсів, зокрема, телеканалу "НАШ", сайтів "Вєсті" і "Страна".

Друга вимога - "розслідувати діяльність російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади: Андрія Портнова, заступник голови ОП Олега Татарова та Андрія Смирнова".

Третя вимога - "обрізати схеми фінансування злочинної діяльності колаборантів та спонсорів сепаратизму, взявши в управління держави ринок "Столичний".

Як повідомлялося, Зеленський збирає РНБО, засідання відбудеться 19 лютого.

Пізніше у Зеленського розповіли, що РНБО обговорить 19 лютого. Минуле засідання РНБО відбулося 2 лютого.