Активісти вимагають від РНБО завдати "Три удари по російській агентурі"
Під Офіс президента, де має відбутися засідання РНБО, прийшов "Правий сектор" та інші націоналістичні організації з акцією "Три удари по російській агентурі".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.
Активісти висунули вимоги до РНБО, засідання якої очікується сьогодні.
Перша вимога - завершити ліквідацію російських пропагандистських ресурсів, зокрема, телеканалу "НАШ", сайтів "Вєсті" і "Страна".
Друга вимога - "розслідувати діяльність російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади: Андрія Портнова, заступник голови ОП Олега Татарова та Андрія Смирнова".
Третя вимога - "обрізати схеми фінансування злочинної діяльності колаборантів та спонсорів сепаратизму, взявши в управління держави ринок "Столичний".
Як повідомлялося, Зеленський збирає РНБО, засідання відбудеться 19 лютого.
Пізніше у Зеленського розповіли, що РНБО обговорить 19 лютого. Минуле засідання РНБО відбулося 2 лютого.