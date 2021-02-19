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19 лютого 2021, 16:55 921

Активісти вимагають від РНБО завдати "Три удари по російській агентурі"

19 лютого 2021, 16:55 921
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Акцію під Офісом президента проводять декілька націоналістичних організацій
Акцію під Офісом президента проводять декілька націоналістичних організацій
Фото PavlovskyNews
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Під Офіс президента, де має відбутися засідання РНБО, прийшов "Правий сектор" та інші націоналістичні організації з акцією "Три удари по російській агентурі".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Активісти висунули вимоги до РНБО, засідання якої очікується сьогодні.

Перша вимога - завершити ліквідацію російських пропагандистських ресурсів, зокрема, телеканалу "НАШ", сайтів "Вєсті" і "Страна".

Друга вимога - "розслідувати діяльність російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади: Андрія Портнова, заступник голови ОП Олега Татарова та Андрія Смирнова".

Третя вимога - "обрізати схеми фінансування злочинної діяльності колаборантів та спонсорів сепаратизму, взявши в управління держави ринок "Столичний".

Як повідомлялося, Зеленський збирає РНБО, засідання відбудеться 19 лютого.

Пізніше у Зеленського розповіли, що РНБО обговорить 19 лютого. Минуле засідання РНБО відбулося 2 лютого.

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