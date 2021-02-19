Зеленський доручив переглянути сценарії врегулювання ситуації на Донбасі
Президент Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки і оборони доручив переглянути 5 існуючих сценаріїв щодо врегулювання ситуації на території Донецької та Луганської областей.
Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.
На думку глави держави, зараз є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядали 5 сценаріїв щодо окупованих територій.
Зараз ці 5 сценаріїв будуть підійматися і відповідним структурам дана вказівка президентом переглянути всі ці речі, за необхідності робити нові редакції та нові поправки", - сказав Данілов.
Він додав, що українські військові завжди готові до нового засідання РНБО щодо врегулювання на Донбасі.
Нагадаємо, рішенням РНБО введені санкції проти Оксани Марченко і Віктора Медведчука.