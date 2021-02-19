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19 лютого 2021, 18:28 99

Зеленський доручив переглянути сценарії врегулювання ситуації на Донбасі

19 лютого 2021, 18:28 99
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Вони були затверджені у грудні 2019 року
Вони були затверджені у грудні 2019 року
Фото: із відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки і оборони доручив переглянути 5 існуючих сценаріїв щодо врегулювання ситуації на території Донецької та Луганської областей.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

На думку глави держави, зараз є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядали 5 сценаріїв щодо окупованих територій.

Зараз ці 5 сценаріїв будуть підійматися і відповідним структурам дана вказівка президентом переглянути всі ці речі, за необхідності робити нові редакції та нові поправки", - сказав Данілов.

Він додав, що українські військові завжди готові до нового засідання РНБО щодо врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, рішенням РНБО введені санкції проти Оксани Марченко і Віктора Медведчука.

Донбас РНБО війна Володимир Зеленський засідання Олексій Данилов

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