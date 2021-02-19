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19 лютого 2021, 18:11 7

Рішенням РНБО введені санкції проти Оксани Марченко і Віктора Медведчука

19 лютого 2021, 18:11 7
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Фото з відкритих джерел
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На засіданні Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського прийняті важливі рішення, серед яких введення санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання, передає RegioNews.

Данілов повідомив, що на засіданні РНБО було прийнято кілька важливих рішень.

Перше - по загостренню на Донбасі. Заслухали доповідь Хомчака і розвідників. Рішення прийняли, але воно секретне і не розголошується. Секретар РНБО Данілов сказав, що мова йде про сценарії розвитку подій.

Друге рішення - про нафтопродуктопровід, володіння яким приписується Медведчуку. Рішення РНБО - спробувати повернути його державі. Також введені санкції проти Оксани Марченко і Віктора Медведчука.

Третє рішення РНБО про введення санкцій проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб.

Як повідомлялося, Зеленський збирає РНБО, засідання відбудеться 19 лютого.

Сьогодні активісти вимагали від РНБО завдати "Три удари по російській агентурі". Акцію під Офісом президента проводять декілька націоналістичних організацій.

санкції РНБО засідання Олексій Данилов Віктор Медведчук Оксана Марченко

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