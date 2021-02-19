Рішенням РНБО введені санкції проти Оксани Марченко і Віктора Медведчука

Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму

Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму

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На засіданні Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського прийняті важливі рішення, серед яких введення санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання, передає RegioNews.

Данілов повідомив, що на засіданні РНБО було прийнято кілька важливих рішень.

Перше - по загостренню на Донбасі. Заслухали доповідь Хомчака і розвідників. Рішення прийняли, але воно секретне і не розголошується. Секретар РНБО Данілов сказав, що мова йде про сценарії розвитку подій.

Друге рішення - про нафтопродуктопровід, володіння яким приписується Медведчуку. Рішення РНБО - спробувати повернути його державі. Також введені санкції проти Оксани Марченко і Віктора Медведчука.

Третє рішення РНБО про введення санкцій проти 19 юридичних осіб та 8 фізичних осіб.

Як повідомлялося, Зеленський збирає РНБО, засідання відбудеться 19 лютого.

Сьогодні активісти вимагали від РНБО завдати "Три удари по російській агентурі". Акцію під Офісом президента проводять декілька націоналістичних організацій.