Верховний суд залишив без розгляду позов NewsOne щодо застосування до нього санкцій

Каналу треба виправити недоліки в позові

Каналу треба виправити недоліки в позові

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Ухвалою суду позовну заяву ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (NewsOne) залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного суду.

15 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов від ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" до президента України, в якому позивач просить визнати протиправним і нечинним п. 7 додатка № 2 до указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" у частині введення в дію цього рішення РНБОУ, відповідно до якого застосовано санкції до позивача, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалою суду позовну заяву ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (NewsOne) залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків.

Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують надходження коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви.

Також позивач не зазначив обґрунтованих і достатніх підстав, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Верховної Ради України, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.