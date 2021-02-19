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Телеканал Порошенка "Прямий" не планували закривати на засіданні РНБО - Мендель
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19 лютого 2021, 08:39 430

Телеканал Порошенка "Прямий" не планували закривати на засіданні РНБО - Мендель

19 лютого 2021, 08:39 430
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Фото: з відкритих джерел
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Прессекретар президента Зеленського Юлія Мендель спростувала інформацію щодо можливих санкцій проти телеканалу Петра Порошенка "Прямий", які мали б розглядатися на засіданні Ради національної безпеки і оборони 19 лютого.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар Мендель "Українській правді".

Санкції проти телеканалів 112.Україна, ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов’язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України", - нагадала вона.

За її словами, санкції проти цих каналів були чітко артикульовані як членами РНБО, так і спецслужбами, які займалися відповідними розслідуваннями, а закриття вказаних каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалене винятково на захист державних інтересів.

Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує", - додала Мендель.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

Раніше в матеріалі Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка ми писали, що під ймовірним ударом Банкової у найближчому майбутньому опинилося опозиційно налаштоване до української влади медіа з іншого політичного полюсу - інформаційний канал "Прямий", надзвичайно близький до попереднього президента Петра Порошенка.

санкції РНБО Петро Порошенко президент телеканал Юлія Мендель

 
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