Телеканал Порошенка "Прямий" не планували закривати на засіданні РНБО - Мендель

Свободі слова в Україні нічого не загрожує, вважають у Зеленського

Свободі слова в Україні нічого не загрожує, вважають у Зеленського

Фото: з відкритих джерел

Прессекретар президента Зеленського Юлія Мендель спростувала інформацію щодо можливих санкцій проти телеканалу Петра Порошенка "Прямий", які мали б розглядатися на засіданні Ради національної безпеки і оборони 19 лютого.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар Мендель "Українській правді".

Санкції проти телеканалів 112.Україна, ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов’язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України", - нагадала вона.

За її словами, санкції проти цих каналів були чітко артикульовані як членами РНБО, так і спецслужбами, які займалися відповідними розслідуваннями, а закриття вказаних каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалене винятково на захист державних інтересів.

Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку. Свободі слова в Україні нічого не загрожує", - додала Мендель.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

Раніше в матеріалі Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка ми писали, що під ймовірним ударом Банкової у найближчому майбутньому опинилося опозиційно налаштоване до української влади медіа з іншого політичного полюсу - інформаційний канал "Прямий", надзвичайно близький до попереднього президента Петра Порошенка.