РНБО хоче повернути державі "трубу Медведчука"

По території України проходить 1433 км трубопроводу

По території України проходить 1433 км трубопроводу

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Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок". По території України проходить 1433 км трубопроводу.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Данілов заявив, що зараз нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України. При цьому ніякої приватизації не проходило.

Як зазначається в повідомленні прес-служби президента, рішенням РНБО від 2015 року Кабінетові міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

"Однак за понад п’ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського прийняті важливі рішення, серед яких введення санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.