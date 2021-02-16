Суд оголосив місячну перерву у слуханні справи Нелі Штепи

Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та у створенні терористичної організації

Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та у створенні терористичної організації

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 16 лютого Орджонікідзевський районний суд Харкова оголосив перерву на місяць у слуханні справи колишньої очільниці Слов’янська Нелі Штепи, яку підозрюють в сепаратизмі.

Про це повідомляє Depo.ua, передає RegioNews.

У суді таку велику перерву пояснили тим, що суд може видалитися до нарадчої кімнати в іншій справі і може статися накладка, через яку доведеться переносити засідання у справі Штепи.

Адвокати і сама Неля Штепа просили суд призначити засідання на іншу дату. Зрештою, сторони процесу погодилися, що наступне засідання відбудеться через місяць – 16 березня о 10:30.

Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.

Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.

Раніше, 5 лютого адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи не змогли оскаржити її домашній арешт. 20 січня суд відправив Штепу, яка вперше за два місяці приїхала на засідання, під нічний домашній арешт.