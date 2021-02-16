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16 лютого 2021, 18:53 20

Суд оголосив місячну перерву у слуханні справи Нелі Штепи

16 лютого 2021, 18:53 20
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Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та у створенні терористичної організації
Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та у створенні терористичної організації
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 16 лютого Орджонікідзевський районний суд Харкова оголосив перерву на місяць у слуханні справи колишньої очільниці Слов’янська Нелі Штепи, яку підозрюють в сепаратизмі.

Про це повідомляє Depo.ua, передає RegioNews.

У суді таку велику перерву пояснили тим, що суд може видалитися до нарадчої кімнати в іншій справі і може статися накладка, через яку доведеться переносити засідання у справі Штепи.

Адвокати і сама Неля Штепа просили суд призначити засідання на іншу дату. Зрештою, сторони процесу погодилися, що наступне засідання відбудеться через місяць – 16 березня о 10:30.

Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.

Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.

Раніше, 5 лютого адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи не змогли оскаржити її домашній арешт. 20 січня суд відправив Штепу, яка вперше за два місяці приїхала на засідання, під нічний домашній арешт.

Неля Штепа суд Слов`янськ сепаратизм кримінальна справа

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