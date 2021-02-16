Суд объявил месячный перерыв в слушании дела Нелли Штепы
Сегодня, 16 февраля Орджоникидзевский районный суд Харькова объявил перерыв на месяц в слушании дела бывшей главы Славянска Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме.
Об этом сообщает Depo.ua, передает RegioNews.
В суде такой большой перерыв объяснили тем, что суд может удалиться в совещательную комнату по другому делу и может произойти накладка, из-за которой придется переносить заседание по делу Штепы.
Адвокаты и сама Неля Штепа просили суд назначить заседание на другую дату. В конце концов, стороны процесса согласились, что следующее заседание состоится через месяц - 16 марта в 10:30.
Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.
Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.
9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.
Ранее, 5 февраля адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли обжаловать ее домашний арест. 20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест.