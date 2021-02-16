Суд объявил месячный перерыв в слушании дела Нелли Штепы

Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и в создании террористической организации

Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и в создании террористической организации

Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 февраля Орджоникидзевский районный суд Харькова объявил перерыв на месяц в слушании дела бывшей главы Славянска Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает Depo.ua, передает RegioNews.

В суде такой ​​большой перерыв объяснили тем, что суд может удалиться в совещательную комнату по другому делу и может произойти накладка, из-за которой придется переносить заседание по делу Штепы.

Адвокаты и сама Неля Штепа просили суд назначить заседание на другую дату. В конце концов, стороны процесса согласились, что следующее заседание состоится через месяц - 16 марта в 10:30.

Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.

Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Ранее, 5 февраля адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли обжаловать ее домашний арест. 20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест.