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16 февраля 2021, 18:53 7

Суд объявил месячный перерыв в слушании дела Нелли Штепы

16 февраля 2021, 18:53 7
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 16 февраля Орджоникидзевский районный суд Харькова объявил перерыв на месяц в слушании дела бывшей главы Славянска Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает Depo.ua, передает RegioNews.

В суде такой ​​большой перерыв объяснили тем, что суд может удалиться в совещательную комнату по другому делу и может произойти накладка, из-за которой придется переносить заседание по делу Штепы.

Адвокаты и сама Неля Штепа просили суд назначить заседание на другую дату. В конце концов, стороны процесса согласились, что следующее заседание состоится через месяц - 16 марта в 10:30.

Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.

Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Ранее, 5 февраля адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли обжаловать ее домашний арест. 20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест.

Неля Штепа суд Славянск сепаратизм уголовное дело

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