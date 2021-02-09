Сьогодні в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт

Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам

Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам

Фото УНН

Сьогодні у справі Нелі Штепи відбулося перше засідання суду з розгляду справи по суті, на якому прокурор оголосив обвинувальний акт.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Сьогодні відбулося перше засідання з розгляду справи по суті, на якому прокурор оголосив обвинувальний акт.

На запитання судді, чи визнає вона себе винною, Штепа відповіла: "Ні”.

Також сьогодні суд визначив порядок дослідження доказів.

Прокурор запропонував спочатку допитати Штепу, а потім заявлених обома сторонами свідків та після цього перейти до дослідження письмових доказів.

Орджонікідзевський районний суд Харкова 16 лютого допитає колишнього мера Слов’янська та чинну депутатку місцевої міськради від "Партії миру та розвитку” Нелю Штепу, яку обвинувачують сепаратизмі та пособництві бойовикам.

Дата у нас визначена — це 16 лютого, продовжувати ми будемо наступного разу з допиту Штепи, — сказала суддя.

Як повідомлялося раніше, 5 лютого адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи не змогли оскаржити її домашній арешт. 20 січня суд відправив Штепу, яка вперше за два місяці приїхала на засідання, під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.

Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.