Справа "плівок ОАСК": Вовка знову не змогли примусово доставити до суду

Він вважає рішення про привід незаконним

Він вважає рішення про привід незаконним

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Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка знову не змогли примусово доставити до суду, щоби обрати йому запобіжний захід.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УНН , передає RegioNews.

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка знову не змогли примусово доставити до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих "плівок ОАСК”.

Нині знов не з’явився, суддя вкотре застосував (примусовий — ред.) привід, — повідомила Чемерис.

Як повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

Тому 8 лютого у справі "плівок ОАСК" Вовка не змогли примусово доставити до суду. Було подано клопотання про повторну спробу його примусового приводу.

Раніше повідомлялося, суд дозволив здійснити примусовий привід глави ОАСК Вовка. Його повинні були доставити в суд 8 лютого.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 р. правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.