У суді Штепа назвала свою справу сфабрикованою

Заявляє, що це політичне замовлення з метою приховати справжніх винуватців війни в Україні

Заявляє, що це політичне замовлення з метою приховати справжніх винуватців війни в Україні

Фото УНН

Ексмер Слов'янська Неля Штепа, яку обвинувачують у сепаратизмі, стверджує, що не закликала до відокремлення міста від України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Даючи показання, екс-мер Слов'янська кілька разів плакала, а висунені їй обвинувачення називала нісенітницею, безглуздям і політичним замовленням.

Ви сьогодні розглядаєте справи щодо сепаратизму проти справжнього патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни, - заявила Штепа, даючи показання в Орджонікідзевському райсуді Харкова у вівторок.

Вона стверджує, що була змушена дати інтерв'ю російським ЗМІ, в якому схвалювала анексію Криму та дії президента РФ Володимира Путіна, а також виступити на мітингу 9 травня 2014 року, оскільки на той момент перебувала в полоні бойовиків, які її неодноразово били й погрожували в разі відмови розстріляти її сім'ю. Штепа також наполягає, що до того, як потрапила в полон, неодноразово інформувала про складну ситуацію в місті в.о. президента України Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та інших керівників держави, а всі свої дії погоджувала з головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою.

Обвинувальний акт сфабрикований і є політичним замовленням, мета якого - приховати справжніх винуватців війни в Україні та перекласти розв'язування війни на мене, - сказала Штепа.

Вона розповідала про події весни та літа 2014 року близько трьох годин. Зараз Штепу допитують держобвинувачі.

Справу стосовно екс-мера Слов'янська розглядають із самого початку вп'яте.

Як повідомлялося, 9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.

Раніше, 5 лютого адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи не змогли оскаржити її домашній арешт. 20 січня суд відправив Штепу, яка вперше за два місяці приїхала на засідання, під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.

Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.