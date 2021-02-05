Адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи не змогли оскаржити її домашній арешт
Адвокати колишньої міської голови Слов’янська Донецької області Нелі Штепи, яку підозрюють у сепаратизмі та посяганні на територіальну цілісність України, не змогли оскаржити у суді її домашній арешт.
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на ухвалу Харківського апеляційного суду, передає RegioNews.
Захисники Штепи подали апеляційну скаргу на рішення Орджонікідзевського районного суду.
В апеляційній скарзі захисник Шадрін О. С. оскаржує ухвалу про обрання щодо обвинуваченої запобіжного заходу у виді домашнього арешту, тобто судове рішення, яке згідно положень ст. 392 КПК України апеляційному оскарженню не підлягає", - йдеться в документі.
Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, відповідне рішення ухвалив суддя Анатолій Люшня.
Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.
Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.
Раніше повідомлялося, що Неля Штепа програла вибори мера, але пройшла у міськраду слов'янська.
20 січня суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану в сепаратизмі Нелю Штепу. Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, вперше за два місяці приїхала в суд.