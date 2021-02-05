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05 лютого 2021, 15:34 965

Адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи не змогли оскаржити її домашній арешт

05 лютого 2021, 15:34 965
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20 січня суд відправив Штепу, яка вперше за два місяці приїхала на засідання, під нічний домашній арешт
20 січня суд відправив Штепу, яка вперше за два місяці приїхала на засідання, під нічний домашній арешт
Фото: із відкритих джерел
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Адвокати колишньої міської голови Слов’янська Донецької області Нелі Штепи, яку підозрюють у сепаратизмі та посяганні на територіальну цілісність України, не змогли оскаржити у суді її домашній арешт.

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на ухвалу Харківського апеляційного суду, передає RegioNews.

Захисники Штепи подали апеляційну скаргу на рішення Орджонікідзевського районного суду.

В апеляційній скарзі захисник Шадрін О. С. оскаржує ухвалу про обрання щодо обвинуваченої запобіжного заходу у виді домашнього арешту, тобто судове рішення, яке згідно положень ст. 392 КПК України апеляційному оскарженню не підлягає", - йдеться в документі.

Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, відповідне рішення ухвалив суддя Анатолій Люшня.

Нагадаємо, Неля Штепа в 2010-2014 роках очолювала міську раду Слов'янська Донецької області. Після вторгнення російських військ на Донбас вона закликала президента РФ Володимира Путіна ввести війська в місто.

Також Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Неля Штепа програла вибори мера, але пройшла у міськраду слов'янська.

20 січня суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану в сепаратизмі Нелю Штепу. Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, вперше за два місяці приїхала в суд.

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