09:14  16 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже тисячу осіб
10:01  16 лютого
В Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах - ДСНС
08:11  16 лютого
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 15:40 219

СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію

16 лютого 2021, 15:40 219
Читайте также на русском языке
На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України
На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину лідеру “Партії Шарія” та блогеру Анатолію Шарію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що оголосили підозру за статтями ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Слідство вважає, що Шарій, починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телканали сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів”, - заявили у спецслужбі.

У відомстві вважають, що дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ. Також слідство взяло до уваги заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності А.Шарія”, - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше активісти заявляли, що передадуть США дані розслідування по Шарію.

підозра СБУ Анатолій Шарій кримінальна справа російська пропаганда Партія Шарія

Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року
16 лютого 2021, 12:31
У Запоріжжі керівництво міськради привласнило 400 тисяч на ремонті будинків
16 лютого 2021, 12:13
Пожежі на Луганщині: одному із керівників ДСНС області вручили підозру
16 лютого 2021, 11:44
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua