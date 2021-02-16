СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію

На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України

На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України

Фото: із відкритих джерел

Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину лідеру “Партії Шарія” та блогеру Анатолію Шарію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що оголосили підозру за статтями ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Слідство вважає, що Шарій, починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телканали сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів”, - заявили у спецслужбі.

У відомстві вважають, що дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ. Також слідство взяло до уваги заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності А.Шарія”, - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше активісти заявляли, що передадуть США дані розслідування по Шарію.