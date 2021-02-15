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15 лютого 2021, 17:39 5

Кравчук зробив гучну заяву про вирішення конфлікту на Донбасі

15 лютого 2021, 17:39 5
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Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі
Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі
Фото з відкритих джерел
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Домовитися з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "практично неможливо".

Про це глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі, в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, — практично неможливо. Тобто ми повинні дивитися правді у вічі і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", — сказав Кравчук.

За його словами, нещодавно він брав участь в ефірі російського "Першого каналу", під час якого ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про намір інтегрувати окуповані території в Росію.

"Таким чином, офіційно на російському телеканалі в Москві ватажок заявив про реальні цілі", — підкреслив Кравчук.

Він додав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі, оголосивши себе "посередником" у конфлікті, що істотно ускладнює можливість домовитися.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що питання Донбасу і Криму необхідно винести на референдум.

Донбас Україна війна ТКГ Леонід Кравчук

 
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