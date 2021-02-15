Кравчук зробив гучну заяву про вирішення конфлікту на Донбасі

Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі

Він сказав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі

Фото з відкритих джерел

Домовитися з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "практично неможливо".

Про це глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив на форумі "Україна 30", передає RegioNews. "Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі, в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, — практично неможливо. Тобто ми повинні дивитися правді у вічі і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", — сказав Кравчук. За його словами, нещодавно він брав участь в ефірі російського "Першого каналу", під час якого ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про намір інтегрувати окуповані території в Росію. "Таким чином, офіційно на російському телеканалі в Москві ватажок заявив про реальні цілі", — підкреслив Кравчук. Він додав, що Росія продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі, оголосивши себе "посередником" у конфлікті, що істотно ускладнює можливість домовитися. Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що питання Донбасу і Криму необхідно винести на референдум.

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