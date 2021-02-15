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15 лютого 2021, 18:59 8

Підрив одного з ватажків "народної міліції" "ДНР": стало відомо про його стан

15 лютого 2021, 18:59 8
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Разом з ним в авто була його дочка, вона також постраждала
Фото з відкритих джерел
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Так званий "командир 1-го батальйону народної міліції ДНР" Сергій Попов ("Довгий") зараз перебуває у важкому стані.

Про це повідомила головний лікар горлівської міської лікарні № 2 Неллі Якуненко, передає RegioNews з посиланням на DonPress.

Коментуючи стан постраждалого від підриву авто терориста, вона зазначила: "Була кровотеча, відкритий перелом правого стегна, травматичний шок. Зараз вже проведено всі необхідні операційні втручання. Наклали апарат Єлізарова. Судини і нерви не пошкоджені. Перебуває зараз в реанімації під наглядом, під анестезією. Вживаються всі заходи".

Нагадаємо, в окупованій Горлівці підірвали одного з ватажків "народної міліції" "ДНР".

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