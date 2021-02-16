В суде Штепа назвала свое дело сфабрикованным

Заявляет, что это политический заказ с целью скрыть истинных виновников войны в Украине

Заявляет, что это политический заказ с целью скрыть истинных виновников войны в Украине

Фото УНН

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, утверждает, что не призывала к отделению города от Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Давая показания, экс-мэр Славянска несколько раз плакала, а выдвинутые ей обвинения называла чушью, глупостью и политическим заказом.

Вы сегодня рассматриваете дела в отношении сепаратизма против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны, - заявила Штепа, давая показания в Орджоникидзевском райсуде Харькова во вторник.

Она утверждает, что была вынуждена дать интервью российским СМИ, в котором одобрял аннексию Крыма и действия президента РФ Владимира Путина, а также выступить на митинге 9 мая 2014 года, поскольку на тот момент находилась в плену боевиков, которые ее неоднократно избивали и угрожали в случае отказа расстрелять ее семью. Штепа также настаивает, что до того, как попала в плен, неоднократно информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и других руководителей государства, а все свои действия согласовывала с председателем Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

Обвинительный акт сфабрикован и является политическим заказом, цель которого - скрыть истинных виновников войны в Украине и перевести развязывание войны на меня, - сказала Штепа.

Она рассказывала о событиях весны и лета 2014 года около трех часов. Сейчас Штепу допрашивают гособвинители.

Дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривают с самого начала в пятый раз.

Как сообщалось, 9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Ранее, 5 февраля адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли обжаловать ее домашний арест. 20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест.

Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.

Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.