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16 лютого 2021, 11:29 450

На Одещині спіймали командира диверсійної групи терористів "ЛНР"

16 лютого 2021, 11:29 450
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Він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС
Він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС
Фото: СБУ
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В Одеській області контррозвідники Служби безпеки України затримали командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ "ЛНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, уродженець Луганщини у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області та забезпечував його "охорону". Згодом продовжив терористичну діяльність та брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи.

Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Наразі громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Запоріжжі спіймали агітаторів, які хотіли відродити СРСР.

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