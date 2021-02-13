Офис генпрокурора вызывает руководство НАБУ и Сытника на допрос, чтобы забрать дело Татарова, - Бутусов

Ранее нардеп Юрчишин заподозрил Офис президента в сокрытии Олега Татарова на должности

Ранее нардеп Юрчишин заподозрил Офис президента в сокрытии Олега Татарова на должности

Фото из открытых источников

Об этом сообщает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, пишет RegioNews.

"Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты. Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова… старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника", - сообщил журналист.

Он уверен, что это делается намеренно, чтобы появились причины забрать производство: "Вызывая в качестве свидетелей руководителей, которые ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить… конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело у НАБУ! По закону, не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной, и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ".

"Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак, и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ", - подчеркнул Бутусов.

Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова Наглый... Posted by Юрій Бутусов on Friday, February 12, 2021

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

8 февраля сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.