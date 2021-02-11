Тривають перемовини про призначення спеціального представника США щодо Донбасу у ТКГ, - Арестович

Речник української делегації в ТКГ оцінив перебіг переговорного процесу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Речник української делегації в ТКГ оцінив перебіг переговорного процесу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Фото з відкритих джерел

Прогрес у переговорному процесі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) рухається дуже повільно, але не зайшов у безвихідь напередодні шостої річниці підписання Комплексу заходів з виконанню Мінських угод ("Мінська-2").

Так вважає речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рухаємося дуже повільно, але рухаємося, - розповів Арестович.

Серед причин, що гальмують процес, співрозмовник назвав небажання Російської Федерації визнавати себе стороною конфлікту та саботаж українських ініціатив.

Російська Федерація, як і раніше, не хоче визнавати себе стороною конфлікту, заявляючи, що є лише посередником. Другий момент - відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду між Україною і тимчасово непідконтрольними територіями. З вересня вони не пускають наших громадян з окупованої території. Україна щомісяця має виплачувати близько 650 тисяч пенсій людям, але вони не можуть виїхати з вересня, - пояснив Арестович.

За його словами, якби "окупанти відкрили КПВВ і випустили людей, то люди б отримали комплекс адміністративних послуг, свої пенсії, але окупанти цього не роблять".

Речник української делегації додав, що на останньому засіданні ТКГ 3 лютого поточного року Україна ще раз підтвердила готовність відкрити зі свого боку нові КПВВ біля населених пунктів Щастя та Золоте, забезпечивши водночас матеріально-технічну роботу пунктів і ресурси - автобуси. При цьому, за його словами, "відповіді від російської сторони поки що немає".

Не знаю, чи можна використовувати слово "безвихідь", але я можу погодитися зі словами Зеленського. Тут питання в тому, що переговори щодо Донбасу треба розширювати або шукати нові формати переговорів, які допоможуть посилити і прискорити їхній прогрес, - сказав Арестович.

Арестович зазначив, що "залучення США допомогло б, і нині тривають переговори про призначення спеціального представника США щодо Донбасу".

Як повідомлялося раніше, 7 лютого Кулеба заявив, що саміт лідерів Нормандської четвірки блокує Росія. Росія вважає, що нині немає предмета перемовин для лідерів Нормандської четвірки.

Голова ТКГ Кравчук про загострення на Донбасі сказав: на кожен постріл треба відповідати дзеркально. Бойовики порушують всі можливі й неможливі домовленості, вважає голова ТКГ.

Сьогодні на Донбасі бойовики вбили нашого захисника. Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою.