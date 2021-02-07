Саміт лідерів Нормандської четвірки блокує Росія - Кулеба

Росія вважає, що нині немає предмета перемовин для лідерів Нормандської четвірки

Росія вважає, що нині немає предмета перемовин для лідерів Нормандської четвірки

Фото з відкритих джерел

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Анн Лінде (голова ОБСЄ – ред.) констатувала вже загальновизнаний факт про те, що Україна виконала все те, про що домовлялися лідери на Нормандському саміті в Парижі у 2019 році. Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували і інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не був реалізований. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила", - розповів Кулеба.

Глава українського МЗС також повідомив, що Росія не вважає за потрібне зустрічатися лідерам Нормандської четвірки.

Наступний крок. Мають зібратися лідери на черговий саміт. Ми хочемо цієї зустрічі. Тому що ми розуміємо, що потрібно розмовляти з Путіним напряму про якісь стратегічні рішення. Ми штовхаємо процес до цієї зустрічі. Але Російська Федерація постійно наголошує на тому, що немає предмета для зустрічі, немає того, про що лідери домовляться, - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що Україна за рік виконала усі умови, передбачені зустріччю "нормандських" лідерів.

Пізніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що зараз немає передумов для проведення "нормандського саміту" у 2021 році, оскільки Росія не виконує своїх зобов`язань.