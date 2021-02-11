Продолжаются переговоры о назначении специального представителя США по Донбассу в ТКГ, - Арестович

Представитель украинской делегации в ТКГ оценил ход переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Представитель украинской делегации в ТКГ оценил ход переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Фото из открытых источников

Прогресс в переговорном процессе в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) движется очень медленно, но не зашел в тупик накануне шестой годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений ("Минска-2").

Так считает представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Движемся очень медленно, но движемся, - рассказал Арестович.

Среди причин, тормозящих процесс, собеседник назвал нежелание Российской Федерации признавать себя стороной конфликта и саботаж украинских инициатив.

Российская Федерация, как и раньше, не хочет признавать себя стороной конфликта, заявляя, что является лишь посредником. Второй момент - открытие контрольных пунктов въезда-выезда между Украиной и временно неподконтрольными территориями. С сентября они не пускают наших граждан с оккупированной территории. Украина ежемесячно должна выплачивать около 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября, - пояснил Арестович.

По его словам, если бы "оккупанты открыли КПВВ и выпустили людей, то люди бы получили комплекс административных услуг, свои пенсии, но оккупанты этого не делают".

Представитель украинской делегации добавил, что на последнем заседании ТКГ 3 февраля текущего года Украина еще раз подтвердила готовность открыть со своей стороны новые КПВВ возле населенных пунктов Счастье и Золотое, обеспечив в то же время материально-техническую работу пунктов и ресурсы - автобусы. При этом, по его словам, ответа от российской стороны пока нет".

Не знаю, можно ли использовать слово "тупик", но я могу согласиться со словами Зеленского. Здесь вопрос в том, что переговоры по Донбассу надо расширять или искать новые форматы переговоров, которые помогут усилить и ускорить их прогресс, - сказал Арестович.

Арестович отметил, что "привлечение США помогло бы, и сейчас идут переговоры о назначении специального представителя США по Донбассу".

Как сообщалось ранее, 7 февраля Кулеба заявил, что саммит лидеров Нормандской четверки блокирует Россия. Россия считает, что сейчас нет предмета для переговоров лидеров Нормандской четверки.

Председатель ТКГ Кравчук об обострении на Донбассе сказал: на каждый выстрел надо отвечать зеркально. Боевики нарушают все мыслимые и немыслимые договоренности, считает председатель ТКГ.

Сегодня на Донбассе боевики убили нашего защитника. Это произошло в 9:30 утра под Горловкой.