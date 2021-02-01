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СБУ перевіряє можливий "російський слід" серед зв’язків Нескоромного, - Баканов
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01 лютого 2021, 18:18 953

СБУ перевіряє можливий "російський слід" серед зв’язків Нескоромного, - Баканов

01 лютого 2021, 18:18 953
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Помітили ймовірний зв’язок підозрюваного у замовному вбивстві зі спецслужбами РФ в аудіозаписах
Помітили ймовірний зв’язок підозрюваного у замовному вбивстві зі спецслужбами РФ в аудіозаписах
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України буде детально вивчати можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, зі спецслужбами Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Про ймовірні зв’язки підозрюваного у замовному вбивстві експершого заступника голови СБУ зі спецслужбами РФ заявив голова СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора, – повідомив голова СБУ.

Мотивом для готування замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки Служби Андрія Наумова, вважають в СБУ, є його професійна діяльність – він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ. І оприлюднені записи розмов фігурантів це, на переконання керівництва спецслужб, підтверджують.

Також Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки має унікальний досвід із розкриття замовних вбивств – тільки протягом 2020 року таких справ було 12.

Зокрема, резонансними були справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк чи попередження вбивства добровольця Адама Осмаєва та затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який планував цей злочин.

Баканов підкреслив, що затримання підозрюваного та інших осіб свідчить про те, що взято курс на очищення СБУ. Він наголосив, що в своїй діяльності Служба оперує виключно фактами і доказами.

Наше завдання – запобігати злочинам і робити все, аби країна була в безпеці. А не реагувати на піар-хвилі. Особливо, коли вони ще підживлюються ззовні та мають очевидні мотиви, – зазначив Іван Баканов.

Як повідомлялося раніше, 30 січня Нескоромного оголосили в розшук: СБУ перевіряє його щодо держзради.

Нагадаємо, 27 січня Служба безпеки України оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

РФ СБУ убивство держзрада Іван Баканов Дмитро Нескромний

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