На кожен постріл треба відповідати дзеркально: Кравчук про загострення на Донбасі

Бойовики порушують всі можливі й неможливі домовленості, вважає голова ТКГ

Бойовики порушують всі можливі й неможливі домовленості, вважає голова ТКГ

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в разі ворожих обстрілів на Донбасі українські військові повинні діяти дзеркально, тобто на кожен постріл відповідати пострілом.

Як передає RegioNews, про це він розповів у ефірі каналу "Україна 24".

Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, при чому уже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само", - заявив Кравчук.

За його словами, не треба чекати, поки когось уб'ють або ранять.

Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки - це ознака нашої слабкості", - підкреслив він.

На думку Кравчука, найкращою реакцією на постійні звинувачення РФ у нібито порушенні Україною Мінських угод було б вигнати Росію з окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі поранений ще один військовослужбовець ООС.